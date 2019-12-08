2019/12/08 | 12:10

اخبار السعودية )- بعد زواج استمر لنحو 57 عاماً، وعملهما بالشركة نفسها، وبعد أن عاشا معاً في منزلهما بمدينة بيستويا الإيطالية، توفي الأربعاء الماضي مارتشيلو إنوتشينتي (87 عاماً) بعد 10 دقائق فقط من وفاة زوجته جيوفانا بيروجي (86 عاماً).

وبحسب صحيفة «لا ريبوبليكا» الإيطالية، فقد أتت سيارة الإسعاف لنقل الزوج الذي كان من المقرر أن يخضع لجراحة غير خطيرة بالمرة في القدم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد 57 عاماً معاً... إيطالي يلحق بزوجته بعد 10 دقائق من وفاتها) نشر أولاً على موقع (الشرق الاوسط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد 57 عاماً معاً... إيطالي يلحق بزوجته بعد 10 دقائق من وفاتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الشرق الاوسط).