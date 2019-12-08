روحاني يكشف عن ميزانية لـ«مقاومة» العقوبات الأميركية

2019/12/08 | 12:10

اخبار السعودية )- عرض الرئيس الإيراني حسن روحاني على مجلس الشورى اليوم (الأحد) ما وصفها بـ«ميزانية مقاومة» العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على بلاده.

وقال روحاني للبرلمان في تصريحات تم بثها على الإذاعة الرسمية: «ميزانية العام المقبل، كما كان الحال العام الجاري، هي ميزانية مقاومة وصمود في وجه العقوبات»، بحسب ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأضاف أن «هذه الميزانية ستعلن للعالم أنه رغم العقوبات، فسندير البلاد، خصوصاً فيما يتعلق بالنفط».

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