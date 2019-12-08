مسيرة ضخمة في هونغ كونغ... والحكومة تحث على الهدوء

2019/12/08 | 13:43

اخبار السعودية )- تجمع آلاف من المتظاهرين الذين يرتدون ملابس سوداء في هونغ كونغ، اليوم (الأحد)، للمشاركة في مسيرة من المتوقع أن تقيس حجم الدعم للحركة الديمقراطية في المدينة التي تعصف بها الاحتجاجات منذ ستة أشهر.

وتجمَّع نشطاء مناهضون للحكومة من الشباب والمسنين في متنزه فيكتوريا بارك، نقطة الانطلاق للمسيرة، في منطقة التسوق المزدحمة في خليج كوزواي قبل أن ينطلقوا إلى طريق تشاتر بالقرب من قلب الحي المالي.

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