شاهد... رونالدو وبوفون يحققان حلم طفلين فقدا أقاربهما في زلزال ألبانيا

2019/12/08 | 15:16

اخبار السعودية )- تمكن صبيان من ألبانيا من تهدئة بعض من التوتر المسيطر عليهما جراء الزلزال الذي أفقدهما أقاربهما، بعد تحقيق حلمهما بلقاء نجميهما المٌفضلين في كرة القدم كريستيانو رونالدو وجيانلويجي بوفون.وقفز أوريل لالا، 7 أعوام، وأليسيو كاكوني، 10 أعوام، من شرفات مسكنهما، هرباً من المبنى المنهار في ثوماني، إحدى أكثر المدن تضرراً في الزلزال الذي ضرب ألبانيا الأسبوع الماضي وبلغت قوته 6.4 درجة وأودى بحياة 51 شخصاً وجرح أكثر من 3 آلاف شخص.وفقد أوريل شقيقته وجدته، بينما فقد أليسيو أباه وأخته.وانتقل الصبيان، بعد نجاتهما، إلى المستشفى التي زارهما فيها رئيس الوزراء إدي راما واستمع لحلمهما.

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