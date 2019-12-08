جونسون يتعهد بالحد من الهجرة ويعترف بأسوأ ذنب ارتكبه

2019/12/08 | 15:16

اخبار السعودية )- تعهد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم (الأحد)، بالحد من الهجرة إذا فاز في الانتخابات المقبلة، وتجري بريطانيا في الثاني عشر من ديسمبر (كانون الأول) انتخابات ستحدد مصير خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، وكذلك مصير خامس أكبر اقتصاد في العالم، من خلال الاختيار ما بين حزب المحافظين‭‭ ‬‬الذي ينتهج سياسات داعمة للسوق بزعامة جونسون، وحزب العمال المعارض الذي يقوده الاشتراكيون.وقال جونسون: «ستنخفض الأعداد (بالنسبة للهجرة) لأننا سنتمكن من التحكم في المنظومة بتلك الطريقة...والشيء الذي لا أعتقد أنه صائب هو اتخاذ نهج غير منضبط وغير محدود تجاه ذلك الأمر».

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