بعد مجزرة الرصاص المجهول.. إعفاء قائد عمليات بغداد

2019/12/08 | 17:05

اخبار السعودية )- أعفت السلطات العراقية الأحد قائد عمليات بغداد، الفريق الركن قيس المحمداوي، بسبب وضعه الصحي، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء العراقية.وأضافت الوكالة الرسمية، نقلاً عن مصدر عراقي مسؤول، أنه تم تكليف اللواء

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