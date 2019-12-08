2019/12/08 | 18:05

اخبار السعودية )- 5 أسباب تمنع متظاهري العراق من اختيار مفاوضين باسمهم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الجزيرة الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/08 | 18:05.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الجزيرة.

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