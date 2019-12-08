20 % من السعوديين متمسكون بـ«الراديو»

2019/12/08 | 18:21

اخبار السعودية )- أظهر تقرير سعودي رسمي، أن 20.57 في المائة من السعوديين ما زالوا متمسكين بـ«الراديو» أو المذياع، وذلك في سياق عرض الهيئة العامة للإحصاء عبر موقعها الرسمي تقرير نتائج مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات والاتصالات للأسر والأفراد 2019.ووفقاً لنتائج المسح وعلى صعيد الأسرة، فقد بلغت نسبة الأسر التي لديها إمكانية النفاذ إلى الإنترنت 92.77 في المائة، وبلغت نسبة الأسر التي يتوفر لديها خط هاتف ثابت بالمسكن 27.07 في المائة، أما التي يتوفر لديها هاتف متنقل فبلغت نسبتهم 99.27 في المائة، كما يتوفر لدى 53.41 في المائة جهاز حاسوب في المسكن، ولدى 92.95 في المائة و20.57 في المائة جهاز تلفزيون ومذياع.

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