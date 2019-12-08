الرياض وطهران توقعان اتفاقية بشأن الحجاج الإيرانيين

2019/12/08 | 19:54

اخبار السعودية )- وقّعت السعودية وإيران، اليوم (الأحد)، اتفاقية ترتيبات شؤون الحج، وذلك في إطار الاستعدادات المبكرة لموسم هذا العام.وتنظم هذه الاتفاقية قدوم الحجاج من إيران، والخدمات المقدمة لهم عبر الجهات الخدمية المشاركة في منظومة خدمات الحجاج، خلال فترة وجودهم في الأراضي المقدسة لأداء المناسك.وكان وزير الحج والعمرة السعودي الدكتور محمد بنتن عقد اجتماعاً في مكة المكرمة مع رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية الدكتور علي رضا رشيديان، بحضور مسؤولين من الجانبين.وناقش الاجتماع الموضوعات ذات العلاقة بشؤون حجاج إيران، والترتيبات والاستعدادات لخدمتهم بموسم الحج هذا العام.

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