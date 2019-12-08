توافق رسمي على تولي الحريري رئاسة الحكومة من جديد

2019/12/08 | 19:54

اخبار السعودية )- قال رجل الأعمال اللبناني سمير الخطيب اليوم (الأحد) إن هناك توافقاً على تسمية سعد الحريري لتشكيل الحكومة اللبنانية من جديد.وأدلى الخطيب بهذا التصريح بعد اجتماع مع مفتي لبنان.وأضاف الخطيب: «المفتي من داعمي الرئيس سعد الحريري الذي يبذل جهوداً للنهوض بلبنان، وعلمت أنه نتيجة اللقاءات والمشاورات والاتصالات؛ تم التوافق على تسمية الرئيس الحريري لتشكيل الحكومة».ويمثل هذا التصريح نهاية ترشح الخطيب لمنصب رئيس الحكومة المخصص للسنّة في نظام المحاصصة الطائفي بلبنان.وكان الحريري قد استقال من رئاسة الحكومة في 29 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بسبب الاحتجاجات ضد النخبة الحاكمة.

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