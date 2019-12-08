إلغاء شرط «مدخل عزاب» وآخر لـ«العائلات» في المطاعم السعودية

2019/12/08 | 20:25

اخبار السعودية )- ألغت وزارة الشؤون البلدية والقروية السعودية، اليوم (الأحد)، اشتراط وجود مدخل منفصل للعزاب وآخر للعائلات في المطاعم، وذلك في إطار تسهيل وتطوير 12 اشتراطاً فنياً.

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