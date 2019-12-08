ترمب محذراً كوريا الشمالية: قد تخسرون كل شيء

2019/12/08 | 20:25

اخبار السعودية )- حذر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم (الأحد)، كوريا الشمالية بأنها قد «تخسر كل شيء» بسبب عدوانيتها تجاه الولايات المتحدة بعد إعلانها عن تجربة أسلحة جديدة.

وعقب إعلان بيونغ يانغ إجراء تجربة «مهمة جداً» في موقع سوهي لإطلاق الأقمار الصناعية، كتب ترمب على «تويتر»: «كيم جونغ أون ذكي جداً ولديه الكثير الذي يمكن أن يخسره، بل وكل شيء في الحقيقة، إذا تصرف بطريقة عدوانية».

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