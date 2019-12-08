«موسم الرياض» يقترب من تسجيل 10 ملايين زائر

2019/12/08 | 21:27

اخبار السعودية )- كشفت هيئة الترفيه في السعودية، اليوم (الأحد)، عن اقتراب «موسم الرياض» من تسجيل 10 ملايين زائر لفعالياته التي انطلقت في منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.وأكد رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ أن هناك ازدياداً مستمراً في أعداد زوار «موسم الرياض»، مشيراً إلى أن العدد «بلغ حتى مساء الخميس الماضي 9 ملايين و300 ألف زائر».

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