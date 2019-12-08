مقتل خمسة مقاتلين موالين لإيران في غارات شرق سوريا

2019/12/08 | 21:27

اخبار السعودية )- قتل 5 مقاتلين من قوات موالية لإيران جراء غارات وقعت ليلاً شرق سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأحد، من دون أن يتمكن من تحديد الجهة المنفذة للغارات.

واستهدفت الضربات في وقت متأخر ليل السبت «مواقع للقوات الإيرانية والميليشيات الموالية لها» في ريف دير الزور الشرقي عند أطراف مدينة البوكمال الحدودية مع العراق.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية: «قتل ما لا يقل عن 5 مقاتلين أجانب من الجنسيات غير السورية»، من دون أن يتمكن من تحديد جنسياتهم.

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