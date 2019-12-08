النقابات العراقية تدعو لحصر السلاح بيد الدولة

2019/12/08 | 22:46

اخبار السعودية )- بعد يومين على هجوم دامٍ شهدته العاصمة العراقية بغداد أودى بحياة العشرات، بعد أن هاجم مسلحون ملثمون المحتجين، مطلقين الرصاص الحي، طالبت النقابات العراقية بتقديم الجناة والمتورطين بقتل المتظاهرين إلى

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