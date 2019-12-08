السعودية: معرض فني يحوي أعمالاً تتناول العلاقة بين الإنسان والعُمران

2019/12/08 | 22:59

اخبار السعودية )- دشّنت وزارة الثقافة السعودية اليوم (الأحد)، معرضاً فنياً يحوي أعمالاً تتناول العلاقة بين الإنسان والعمران والتأثير المتبادل بينهما، وذلك في المنطقة الصناعية بمحافظة الدرعية.ويضم معرض «من الداخل» الذي افتتحه نائب وزير الثقافة حامد فايز، أعمالاً لأكثر من 25 فناناً من السعودية والخليج، تبحث أيضاً أنماط السلوك الإنساني المتعلقة بالمباني، والقدرة على ملاحظة السلوكيات الإنسانية عبر العصور، وما يتعلق بالعلاقات الاجتماعية في أنماط البناء.

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