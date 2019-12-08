«التعليم» السعودية تخفض القبول في التخصصات التي لا تحتاجها سوق العمل

2019/12/08 | 22:59

اخبار السعودية )- أعلنت وزارة التعليم في السعودية، اليوم (الأحد)، أنها تسعى إلى خفض قبول الطلبة في التخصصات التي لا تحتاج إليها سوق العمل حالياً، والتركيز على الدبلومات التطبيقية.وقال وزير التعليم السعودي، الدكتور حمد آل الشيخ، إن «الجامعات مؤسسات حضارية تنموية، وشريك فاعل في خدمة المجتمع وتطويره (...) وليست هياكل جامدة أو منغلقة على ذاتها»، مؤكداً أهمية استشراف مستقبل سوق العمل المرتبط بمهارات القرن الحادي والعشرين والثورة الصناعية الرابعة.

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