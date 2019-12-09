بسلاح كاتم للصوت… اغتيال ناشط عراقي في كربلاء

2019/12/08 | 23:17

اخبار السعودية )- اغتال مجهولون اليوم الأحد، الناشط المدني فاهم الطائي في كربلاء.وفق ما نقلت وسائل إعلام عراقية عن مصادر.وقالت المصادر إن "عصابة مجهولة ومسلحة بأسلحة كاتمة للصوت أقدمت على اغتيال الناشط المدني فاهم أبو

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