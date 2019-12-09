فيديو لعملية اغتيال الناشط العراقي فاهم الطائي بكربلاء

2019/12/08 | 23:48

اخبار السعودية )- تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيديو لما يعتقد أنها عملية اغتيال الناشط العراقي فاهم أبو علي الطائي الذي لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بجراحه اليوم الأحد في مستشفى الحسين بكربلاء متأثرا بإصابته.وأظهر

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