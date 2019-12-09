«مجزرة بغداد» تطيح قائد عملياتها

2019/12/09 | 00:32

اخبار السعودية )- أعلن أمس عن إعفاء قائد عمليات بغداد الفريق الركن قيس المحمداوي بعد 3 أيام من «مجزرة السنك» التي سقط فيها العشرات بين قتيل وجريح بينهم عناصر أمن برصاص مسلحين مجهولين.

وكشف مصدر أمني في تصريح أن «رئيس أركان الجيش الفريق أول ركن عثمان الغانمي زار مقر قيادة عمليات بغداد بصحبته اللواء الركن عبد الحسن التميمي، واجتمع مع المحمداوي لمدة 10 دقائق فقط».



وأضاف: «عند خروج الغانمي من المقر أخذ معه المحمداوي ونصب التميمي من دون سابق إنذار»، مشيراً إلى «أنها كانت مفاجأة لجميع الضباط والمنتسبين في مقر القيادة».

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