استهدفا القوات الأميركية.. سقوط صاروخين قرب مطار بغداد

2019/12/09 | 02:52

اخبار السعودية )- أفاد مراسل "العربية" فجر الاثنين، بسقوط صاروخين قرب مطار بغداد الدولي في هجوم كان يستهدف القوات الأميركية.

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