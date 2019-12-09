ناشطو العراق في مرمى الغدر.. ملثمون واعتقالات واغتيال

2019/12/09 | 09:02

اخبار السعودية )- استفاق العراق، الاثنين، على مزيد من الموت الذي طال شبابه وناشطيه.فقد انضم ليل الأحد ابن كربلاء، فاهم الطائي، إلى لائحة الاغتيالات التي ما فتئت تصيب عدداً من الصحافيين والناشطين ضمن الحراك المعارض في

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