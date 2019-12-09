العراق.. أوامر قبض واستقدام تطال وزراء ومسؤولين

2019/12/09 | 13:09

اخبار السعودية )- أفصحت هيئة النزاهة العراقية، الاثنين، عن مجمل إجراءاتها في أوامر القبض والاستقدام الصادرة خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بحق وزراء ومن هم بدرجتهم وذوي درجات خاصة، مبينة أن الأوامر صدرت بحق 226 متهماً

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