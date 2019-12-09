2019/12/09 | 14:28

اخبار السعودية )- اتهم ممثلو الادعاء في الولايات المتحدة مهندساً صينياً في شركة «أبل» الأميركية في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي بسرقة أسرار تجارية لصالح شركة صينية مبتدئة، إلا أنهم اكتشفوا سراً جديداً مؤخراً بعد تفتيش منزله، حيث وجدوا أنه قام بسرقة وثيقة سرية خاصة ببرنامج صواريخ «باتريوت» التابع لشركة «رايثيون» العالمية المتخصصة في مجالات الدفاع والأمن.وبحسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء، فقد قال المدعون، إن هذه الوثيقة التي صدرت في عام 2011، كانت سرية لدرجة أنه «لم يكن يُسمح بخروجها من المواقع الآمنة التابعة لوزارة الدفاع الأميركية».

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اكتشاف وثيقة عن صواريخ «باتريوت» بمنزل «سارق أسرار أبل» الصيني) نشر أولاً على موقع (الشرق الاوسط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اكتشاف وثيقة عن صواريخ «باتريوت» بمنزل «سارق أسرار أبل» الصيني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الشرق الاوسط).