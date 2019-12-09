2019/12/09 | 14:28

اخبار السعودية )- كشفت دراسة حديثة، عن أن استماع الأطباء للموسيقى أثناء أداء العمليات الجراحية تجعل تلك العمليات تتم بشكل أسرع و«أكثر دقة».وذكرت دراسة أجراها باحثون في جامعة دندي البريطانية، ونشر في المجلة الدولية للجراحة، أن تشغيل الموسيقى الكلاسيكية مثل مقطوعات موتسارت وباخ هي الأكثر تأثيراً، وتساهم في رفع أداء الأطباء بنسبة 11 في المائة.وتساهم الموسيقى عند تشغيلها في الخلفية في إتمام إجراءات العمليات الجراحية بشكل أسرع بنسبة 10 في المائة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه («تأثير موتسارت»... الاستماع للموسيقى يحسن من دقة العمليات الجراحية) نشر أولاً على موقع (الشرق الاوسط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان («تأثير موتسارت»... الاستماع للموسيقى يحسن من دقة العمليات الجراحية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الشرق الاوسط).