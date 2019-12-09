"سائرون": أوكلنا اختيار رئيس الوزراء للشارع العراقي

2019/12/09 | 14:41

اخبار السعودية )- أكد النائب عن كتلة "سائرون"، علاء الربيعي، التي يدعمها زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الاثنين، أن الكتلة لم تشترك في أي حوار مع الكتل السياسية بشأن رئيس الوزراء المقبل.وقال الربيعي، في تصريح خاص

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