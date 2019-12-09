كربلاء تغلق أبوابها.. وجسور بغداد في قبضة المحتجين

2019/12/09 | 15:12

اخبار السعودية )- أفاد مراسل "العربية" و"الحدث"، الاثنين، بإغلاق جميع مداخل مدينة كربلاء العراقية، ومنع الدخول إليها باستثناء سكانها.أتت تلك الخطوات بعد تكرار الاعتداءات على الناشطين في المدينة، وكان آخرها اغتيال

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