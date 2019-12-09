داليوين رئيساً تنفيذياً جديداً لمجموعة MBC

2019/12/09 | 16:31

اخبار السعودية )- أعلنت مجموعة MBC تعيين مارك أنطوان داليوين رئيساً تنفيذياً جديداً للمجموعة، وذلك بعد استقالة الرئيس التنفيذي السابق للمجموعة سام بارنيت.

وسيرأس داليوين الحاصل على شهادة البكالوريوس من معهد الدراسات السياسية في باريس وماجستير إدارة الأعمال بجامعة هارفارد، قيادة المجموعة في دبي، اعتباراً من يناير (كانون الثاني) المقبل.

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