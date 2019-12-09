المنشطات تحرم روسيا من الأولمبياد وبطولات العالم لمدة 4 سنوات

2019/12/09 | 16:31

اخبار السعودية )- منعت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات «وادا» روسيا من المشاركة في الأولمبياد وبطولات العالم في مجموعة من الرياضات، اليوم (الاثنين)، بسبب التلاعب في نتائج اختبارات منشطات.

وقالت وكالة «تاس» الروسية للأنباء إن اللجنة التنفيذية في «وادا» أصدرت قرارها بعد أن خلصت إلى أن موسكو تلاعبت ببيانات من خلال وضع أدلة مزيفة وحذف ملفات ترتبط باختبارات منشطات إيجابية كان يمكن أن تساعد في ضبط غشاشين.

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