الإعلامي المصري شريف مدكور يعلن إصابته بفيروس في الدم

2019/12/09 | 17:33

اخبار السعودية )- أعلن الإعلامي المصري شريف مدكور، إصابته بفيروس في الدم، خلال خوضه مراحل العلاج من سرطان القولون، وذلك عبر بث مباشر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء أمس (الأحد).

وقال مدكور (46 عاماً)، في البث المباشر إنه خلال الشهر الماضي، أُصيب بارتفاع في درجة الحرارة نظراً إلى قلة المناعة جراء العلاج الكيميائي المكثف الذي يخضع له.



وأضاف: «توجهت إلى المستشفى للعلاج، وتم نقل أكياس دم حتى يقوى جسدي ويقاوم للقضاء على هذا الفيروس».



موضحاً أن هذا المرض المناعي ليست له علاقة بإصابته بمرض السرطان لكنه «إهمال» منه حسبما وصف، لأنه لم يهتم بتعليمات الأطباء بالحذر من انتقال العدوى.

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