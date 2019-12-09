أجنة نمور نادرة في منزل متهمين بالصيد غير القانوني بإندونيسيا

2019/12/09 | 17:33

اخبار السعودية )- قالت الشرطة الإندونيسية، أمس (الأحد)، إنها اعتقلت خمسة أشخاص في منطقة بيلالاوان بمقاطعة رياو بتهمة صيد نمور «ببر سومطرة» النادرة والاتجار في أجزاء من أجسادها وعدد من الأجنة.

وذكرت السلطات، أن المشتبه بهم ربما كانوا يخططون لبيع جلود النمور لأحد الأجانب، وربما للاستخدام في المنتجات الطبية الشائعة في بعض أنحاء آسيا، حسب ما أورد تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية.

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