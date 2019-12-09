ظريف: مستعدون لمبادلة كاملة للسجناء و«الكرة في ملعب أميركا»

2019/12/09 | 18:35

اخبار السعودية )- قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الاثنين، إن بلاده مستعدة لمبادلة كاملة للسجناء مع الولايات المتحدة، مضيفاً في تغريدة على «تويتر»: «الكرة في ملعب أميركا».وقال ظريف: «بعد أن استرجعنا رهينتنا هذا الأسبوع، نحن مستعدون تماماً لمبادلة شاملة للسجناء»، وذلك وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

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