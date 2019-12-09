العراق.. أمر رسمي بعدم تدخل الحشد في الأمن

2019/12/09 | 18:48

اخبار السعودية )- بعدما تناقلت بعض وسائل الإعلام خبراً يفيد بصدور أوامر بإخراج الحشد الشعبي من العاصمة العراقية ومنع أي تواجد لها في بغداد، كشف المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء الركن عبد الكريم خلف، عن

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