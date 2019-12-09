الجزائر: الشرطة تفرّق بالقوة مسيرة طلابية معارضة للانتخابات

2019/12/09 | 19:37

اخبار السعودية )- فرّقت الشرطة الجزائرية، اليوم (الاثنين)، مسيرة معارضة للانتخابات، قادها طلاب جامعيون ومن المرحلة الثانوية، ردّاً على تظاهرة مؤيدة للانتخابات انطلقت من موقع غير بعيد بوسط العاصمة الجزائرية، حسب مراسل وكالة الصحافة الفرنسية.وأوقفت الشرطة عشرة أشخاص على الأقل من بين المتظاهرين، وهم نحو 200 طالب من الجامعة المركزية بشارع «ديدوش مراد» ومن ثانوية «بابا عروج» الملتصقة بها وكذلك بعض المارة الذين التحقوا بهم.وهتف الطلاب «لا للانتخابات مع العصابات» و«12-12 لا يجوز»، في إشارة إلى الانتخابات الرئاسية المنتظرة الخميس 12 ديسمبر (كانون الأول).

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