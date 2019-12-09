وزراء خارجية الخليج يبحثون تحضيرات «القمة الأربعين» في الرياض

2019/12/09 | 19:37

اخبار السعودية )- بحث وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي اليوم (الاثنين)، تحضيرات أعمال القمة الأربعين للمجلس الأعلى التي تستضيفها الرياض غداً، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

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