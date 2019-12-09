ولي العهد السعودي: الإصلاحات بدأت تؤتي آثارها الإيجابية... وسنواصل التقدم

2019/12/09 | 21:10

اخبار السعودية )- أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، اليوم (الاثنين)، أن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تم تطبيقها خلال الثلاث سنوات الماضية، بدأت تؤتي آثارها الإيجابية على الأداء الفعلي المالي والاقتصادي.

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