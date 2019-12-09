فيديو للقتيل الطائي يرفض طلب رجال الدين بوقف التظاهر

2019/12/09 | 21:52

اخبار السعودية )- تداول ناشطون عراقيون مقطع فيديو لاجتماع ممثلي رجال دين في كربلاء وشيوخ العشائر، حيث كان الناشط القتيل فاهم الطائي حاضراً في الاجتماع.وطلب رجال الدين من الطائي والناشط الذي كان برفقته لحظة اغتياله،

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