أكثر من 9 ملايين شخص يعانون من نقص غذائي في منطقة ساحل أفريقيا

2019/12/09 | 22:12

اخبار السعودية )- ارتفع عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدات غذائية في 16 دولة في منطقة الساحل وغرب أفريقيا أواخر العام 2019 إلى 9.4 مليون شخص، في ظل تصاعد انعدام الأمن وأعمال العنف، بحسب خبراء وحكومات في باريس اليوم (الاثنين).والدول الثلاث الأكثر تأثراً في مرحلة «أزمة»، في مستوى 3 على مقياس من 5 مستويات هي نيجيريا (4 ملايين شخص) والنيجر (1.5 مليون شخص) وبوركينا فاسو (1.2 مليون)، حسب ما أعلنت شبكة الوقاية من الأزمات الغذائية التي تجتمع في مقر منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي في باريس، وفقاً لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

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