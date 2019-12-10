رئيس العراق: نلتزم بالدستور في حسم ترشيح رئيس الوزراء

2019/12/09 | 23:25

اخبار السعودية )- أكد الرئيس العراقي برهم صالح خلال استقباله رؤساء الكتل النيابية على أهمية الالتزام بالتوقيتات الدستورية لحسم ترشيح رئيس لمجلس الوزراء.وأضاف الرئيس العراقي أن الشخصية التي ستتولى رئاسة الحكومة يجب أن

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