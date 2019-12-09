السعودية تستضيف البطولة العالمية للسنوكر للمرة الأولى في تاريخها

2019/12/09 | 23:45

اخبار السعودية )- تستضيف السعودية وللمرة الأولى في تاريخها بطولة عالمية لرياضة السنوكر العام المقبل 2020، بموجب اتفاق بين الهيئة العامة للرياضة و«World Snooker» لمدة 10 أعوام.

وستُقام بطولة السعودية للأساتذة (الماسترز) لرياضة السنوكر في الرياض خلال الفترة من 4 إلى 10 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، بمجموع جوائز تبلغ 2.5 مليون جنيه إسترليني، حيث سيحصل البطل على 500 ألف جنيه إسترليني، وهو مبلغ الفوز نفسه ببطولة العالم للسنوكر، بحسب ما نقل الموقع الرياضي الخاص بـWorld Snooker.

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