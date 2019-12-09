واشنطن تطلب اجتماعاً لمجلس الأمن يناقش «استفزازات» كوريا الشمالية

2019/12/09 | 23:45

اخبار السعودية )- طلبت الولايات المتحدة اليوم (الاثنين)، عقد اجتماع هذا الأسبوع لمجلس الأمن الدولي لمناقشة خطر «تصاعد استفزازات» كوريا الشمالية بعد «إطلاقها صواريخ أخيراً».وقال متحدث باسم وزارة الخارجية: «في ضوء الأحداث الأخيرة في شبه الجزيرة الكورية»، تريد واشنطن التي ترأس مجلس الأمن طوال ديسمبر (كانون الأول)، إجراء «نقاش هذا الأسبوع حول كوريا الشمالية».وأضاف أن هذا النقاش يجب أن يكون حول «إطلاق الصواريخ مؤخراً وإمكان التصعيد في استفزازات كوريا الشمالية».إلى ذلك، تخلت الإدارة الأميركية عن طلب اجتماع للمجلس غداً (الثلاثاء) يتعلق بحقوق الإنسان في كوريا الشمالية على خلفية توتر جديد بين البلدين.

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