2019/12/10 | 00:47

اخبار السعودية )- توفي المخرج المصري سمير سيف اليوم (الاثنين) عن عمر ناهز 72 عاماً متأثراً بأزمة قلبية مفاجئة.ونعت المخرج الراحل أكاديمية الفنون ونقابة المهن السينمائية وعدد من المؤسسات الفنية والنقابية في مصر.عمل سيف في بداية مشواره مساعداً للمخرج الكبير حسن الإمام في عدد من الأفلام، منها «خلي بالك من زوزو» و«حكايتي مع الزمان» و«أميرة حبي أنا» مما أكسبه خبرة كبيرة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غياب المخرج المصري سمير سيف) نشر أولاً على موقع (الشرق الاوسط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غياب المخرج المصري سمير سيف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الشرق الاوسط).