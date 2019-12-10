2019/12/10 | 00:47

اخبار السعودية )- استقبل الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة، لاعبي المنتخب السعودي الأول والجهازين الفني والإداري، عند وصولهم مطار الملك خالد بالرياض، بعد نهاية مشاركتهم في كأس الخليج العربي بنسخته الـ24.

واجتمع الفيصل ببعثة الأخضر السعودي، فور وصولهم، مؤكداً على قيمة المكتسبات الفنية التي حققها الأخضر من المشاركة، مطالباً بضرورة المحافظة عليها، والعمل المستمر من أجل الاستعداد لما تبقى من مباريات التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفيصل يستقبل بعثة الأخضر السعودي في مطار الرياض) نشر أولاً على موقع (الشرق الاوسط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفيصل يستقبل بعثة الأخضر السعودي في مطار الرياض) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الشرق الاوسط).