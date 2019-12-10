محتجو العراق: سلمية.. والعصائب تلوح بمزيد من القتلى

2019/12/10 | 00:58

اخبار السعودية )- دعا بيان في ساحة التحرير في العاصمة العراقية بغداد، المحتجين إلى عدم الانجرار إلى العنف خلال مظاهرات الثلاثاء.تزامنت هذه الدعوة مع الإعلان عن تظاهرات حاشدة الثلاثاء في مختلف أنحاء العراق للتأكيد على

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