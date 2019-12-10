2019/12/10 | 01:49

اخبار السعودية )- تستضيف الرياض اليوم، قادة دول مجلس التعاون الخليجي في القمة الـ 40 للمجلس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

وأكد وزراء خارجية دول المجلس خلال اجتماعهم في مقر أمانته العامة بالعاصمة السعودية أمس، أن القمة «ستكون بنّاءة وحافلة بالقرارات الفاعلة».

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توقع قرارات فاعلة في اجتماع قادة الخليج اليوم) نشر أولاً على موقع (الشرق الاوسط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توقع قرارات فاعلة في اجتماع قادة الخليج اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الشرق الاوسط).