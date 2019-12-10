2019/12/10 | 07:40

اخبار السعودية )- تشهد العاصمة العراقية بغداد انتشاراً أمنياً مكثفاً منذ مساء الاثنين، استعداداً للتظاهرة المليونية المتوقعة، اليوم الثلاثاء.فقد انتشرت قوات الجيش العراقي والشرطة الاتحادية عند مداخل العاصمة والشوارع

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