ذراع إيران في العراق.. تعرف إلى تفاصيل 3 ميليشيات

2019/12/10 | 09:44

اخبار السعودية )- بعيد الانسحاب الأميركي من العراق 2011، ظهرت عناوين ما يسمى بـ"فصائل المقاومة" وهي الميليشيات الشيعية المدعومة من إيران إلى العلن، مع محاولات إعلامية للتشويش على الجمهور المحلي، عبر الاحتفال بالنصر على

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