الجيش العراقي للمتظاهرين: سنحميكم حتى تحقيق المطالب

2019/12/10 | 10:15

اخبار السعودية )- في الوقت الذي تنتظر فيه العاصمة العراقية بغداد مظاهرة حاشدة، وسط مخاوف من احتمال وقوع أعمال شغب أو حتى قتل في سيناريو مشابه لما حصل مساء الجمعة الماضي أوقع عشرات القتلى، أكد الجيش العراقي أنه سيحمي

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