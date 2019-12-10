مسؤولون أميركيون: صواريخ متطورة تستهدف قواعدنا بالعراق

2019/12/10 | 11:17

اخبار السعودية )- يرجح العديد من المسؤولين الأميركيين وقوف إيران وراء سلسلة الهجمات الصاروخية المتزايدة التعقيد التي طالت قواعد عسكرية أميركية عراقية مشتركة في العراق، بحسب ما قالوا في تصريحات لشبكة "سي أن أن".ويبدو أن

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