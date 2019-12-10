إسرائيل تحظر أنشطة محافظ القدس... وتعتقل 11 فلسطينياً بالضفة

2019/12/10 | 12:05

اخبار السعودية )- أفادت تقارير إخبارية بأن إسرائيل حظرت قيام محافظ القدس بالسلطة الفلسطينية بأي أنشطة داخل القدس، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن المخابرات الإسرائيلية سلمت مساء أمس (الاثنين) محافظ القدس عدنان غيث قرارا صادرا عن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد إردان «يقضي بمنعه من عقد اجتماعات وندوات ونشاطات داخل مدينة القدس المحتلة لمدة ستة شهور».

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية قرار الحظر، إلا أنها لم تذكر أنه محدد بمدة.

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